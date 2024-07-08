Мусульманкам Северной Осетии рекомендовали отказаться от ношения никабов

В Северной Осетии мусульманкам порекомендовали отказаться от ношения никаба. Об этом сообщил ТАСС заместитель муфтия республики Ибрагим Дзагуров.

Он сослался на постановление Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) по запрету ношения этого вида одежды.

«Мы также рекомендуем придерживаться этого решения в республике Северная Осетия», — подчеркнул Дзагуров.

По мнению КЦМСК, ношение никаба может стать причиной межнациональных конфликтов в современной России. Ранее в Республике Дагестан и Карачаево-Черкессии ввели запрет на ношение никаба.

Требования о запрете ношения никаба — длинной одежды, которая закрывает все тело и лицо женшины, исключая глаза — начали появляться после террористической атаки в Дагестане 23 июня 2024 года.