Мурманская область начала прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»

Стартовал прием заявок на всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени», где жители Мурманской области смогут предложить инициативы по развитию страны. Об этом сообщил сайт «Государственные новости» со ссылкой на представителей региональной администрации.

Проекты принимаются до 15 мая по пяти направлениям: социальное, предпринимательское, технологическое, экологическое и образовательное. Экспертное сообщество оценит все предложения, а лучшие идеи представят федеральным властям в Москве на финальном этапе форума, который пройдет в июле этого года.