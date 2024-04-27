Мурашко объяснил, почему мужчины живут меньше женщин | 360°

Общество 27 апреля 2024, 02:49 Мурашко объяснил, почему мужчины живут меньше женщин Мурашко заявил, что в России мужчины в среднем живут на 10 лет меньше женщин РИА «Новости»

Читать 360 в

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что российские мужчины в среднем живут на десять лет меньше женщин из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщило РИА «Новости».

По его словам, мужчины часто злоупотребляют алкоголем, курят и меньше заботятся о себе. Поэтому их продолжительность жизни более короткая в сравнении с женщинами. Все перечисленное относится к факторам риска, добавил Мурашко.

Реклама

Глава Минздрава отметил, что представители сильного пола редко проходят диспансеризацию и различные обследования.

Он также связал проблемы бесплодия в браке на 50% именно с мужскими факторами, что в целом негативно отражается на демографической ситуации в России.

По словам министра, сейчас ведется упорная работа по сохранению населения, здоровья и благополучия людей, поэтому и вопросам мужского здоровья стали уделять так много внимания. Необходимо как можно раньше выявлять заболевания и лечить их, чтобы сохранить репродуктивную функцию россиян.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что продолжительность жизни россиян достигла максимума по сравнению с данными времен СССР. По итогам 2023 года она составила 73,5 года.