Мультимодальный грузовой порт построят в Нижегородской области
Корпорация развития Нижегородской области сообщила о планах построить грузовой порт мощностью четыре миллиона тонн в год. Объект появится на берегу волги в городе Бор, проинформировало ИА «Время Н».
По опубликованной информации, мультимодальный порт станет частью третьей очереди ОЭЗ «Кулибин» и будет специализироваться на речных грузоперевозках металла, зерна и контейнерных товаров.
Проектирование начнется в 2026 году, точные сроки строительства определят позже. Уже 11 компаний выразили желание разместить свои производства в этой зоне.
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