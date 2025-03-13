Мультимодальный грузовой порт построят в Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области сообщила о планах построить грузовой порт мощностью четыре миллиона тонн в год. Объект появится на берегу волги в городе Бор, проинформировало ИА «Время Н» .

По опубликованной информации, мультимодальный порт станет частью третьей очереди ОЭЗ «Кулибин» и будет специализироваться на речных грузоперевозках металла, зерна и контейнерных товаров.

Проектирование начнется в 2026 году, точные сроки строительства определят позже. Уже 11 компаний выразили желание разместить свои производства в этой зоне.