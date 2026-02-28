Муфтий Таджикистана назвал способ снизить количество женских измен в стране

Главный улем Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода рассказал верующим, как сократить количество женских измен в стране. Супружескую неверность он связал с длительной работой мужчин за рубежом. Об этом сообщило агентство Sputnik Таджикистан .

Во время пятничной проповеди в центральной мечети Душанбе муфтий Таджикистана обратился к верующим мужчинам, которые уехали на заработки. Он призвал их по возможности чаще приезжать домой и избегать длительной разлуки с семьями.

По его словам, регулярные возвращения на родину важны для сохранения семейных связей и могут помочь снизить число женских измен в стране.

