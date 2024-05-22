Муфтий Москвы выступил против запрета на ношение никаба в России

Муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов предупредил, что запрет на ношение никаба может вызвать недовольство российских мусульман. Это создаст новые очаги напряженности в обществе.

Эти попытки можно будет расценить как нарушение норм светского права и Конституции страны, которая гарантирует гражданам РФ право на свободное вероисповедание, заявил он в интервью РБК.

«Сегодня Россия выходит на новый уровень в укреплении отношений со странами Востока. Сложно представить, что это будет возможно в случае, если в России никаб будет под запретом», — сказал он.

По его словам, совет улемов Духовного управления мусульман России готов обсудить эту инициативу с властями. При этом он добавил, что организация «не пропагандирует ношение никаба в современном обществе».

Муфтий считает, что в условиях светского государства нужно соблюдать общепринятые религиозные правила. Следует выбирать одежду, которая соответствует требованиям ислам, но при этом не вызывает негатива у окружающих.

Ранее первый запредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предупредил, что такие радикальные меры могут вызвать возмущение у исламского общества.