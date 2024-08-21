МТС Travel: почти 50% нижегородцев назвали просмотр фильмов любимым досугом во время отпуска

Аналитики сервиса МТС Travel провели опрос среди жителей Нижегородской области и выяснили, какие занятия они предпочитают во время отпуска. Результаты исследования опубликовало НИА «Нижний Новгород» .

Так, 46% респондентов назвали любимым видом досуга просмотр фильмов. На отдыхе они обычно используют в этих целях мобильные устройства.

По данным онлайн-кинотеатра KION, самыми популярными за первую половину лета стали такие российские проекты, как «Убойный отпуск», «Жизнь по вызову» и «Первый класс». Кроме того, в список попали «Обоюдное согласие» и «Я иду играть».