МТС Travel: почти 50% нижегородцев назвали просмотр фильмов любимым досугом во время отпуска

Аналитики сервиса МТС Travel провели опрос среди жителей Нижегородской области и выяснили, какие занятия они предпочитают во время отпуска. Результаты исследования опубликовало НИА «Нижний Новгород».

Так, 46% респондентов назвали любимым видом досуга просмотр фильмов. На отдыхе они обычно используют в этих целях мобильные устройства.

По данным онлайн-кинотеатра KION, самыми популярными за первую половину лета стали такие российские проекты, как «Убойный отпуск», «Жизнь по вызову» и «Первый класс». Кроме того, в список попали «Обоюдное согласие» и «Я иду играть».

Младенец умер от укола соседки. Почему виновница отделалась штрафом

Придется ходить и оглядываться. Куда исчез освобожденный «домодедовский упырь»?

Создан интерактивный образовательный проект о российском флаге

«Осень все покажет». Политолог оценил реалистичность прогнозов Алаудинова об окончании СВО

Погиб, защищая Родину. Жизнь актера Евгения Шишова оборвалась в Курской области

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте