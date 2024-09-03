МТС Live: большинство россиян интересуются содержанием при выборе спектакля

Аналитики определили, что при выборе театральной постановки россияне в первую очередь обращают внимание на содержание и тематику (53%), а также рассматривают, есть ли среди исполнителей известных актеров (37%). Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведенный МТС Live.