МТС Live: большинство россиян интересуются содержанием при выборе спектакля

Аналитики определили, что при выборе театральной постановки россияне в первую очередь обращают внимание на содержание и тематику (53%), а также рассматривают, есть ли среди исполнителей известных актеров (37%). Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведенный МТС Live.

В дополнение к этому 35,4% зрителей предпочитают ознакомиться с отзывами о спектакле в интернете. Также 17,9% опрошенных интересуются литературной основой спектакля, а 9,5% хотят узнать о режиссере.

Среди жанров театральных постановок россияне чаще всего выбирают драму (41%), мюзикл (19%) и оперу (13%), добавил RT.

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