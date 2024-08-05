Mr.Doors: меблировка кухни в 2024 году обойдется минимум в 200 тысяч рублей

Директор по управлению рыночным предложением интерьерной компании Mr.Doors Марина Теске рассказала россиянам о расценках на меблировку кухни в 2024 году. Слова эксперта опубликовала « Газета.ru ».

Представитель фирмы отметила, что обстановка комнаты обойдется минимум в 200 тысяч рублей. В стоимость входят столешница, нижние и верхние ярусы шкафов, сушка для посуды.

Кроме того, в указанную сумму уже заложены дизайн-проект, доставка, гарантия и установка, добавила Теске.