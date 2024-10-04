Mr.Doors: 74% россиян предпочитают снимать меблированные квартиры

Аналитики интерьерной компании Mr.Doors провели опрос среди более 860 россиян. У участников узнали, какое жилье предпочтительнее для съема, передала «Вечерняя Москва».

Так, 74% респондентов высказались за возможность снимать меблированные квартиры. Еще 26% заявили, что предпочитают снимать пустые помещения.

В России сохраняется тренд на обставленные квартиры и апартаменты. А вот во многих странах мира принято сдавать жилье без мебели, добавил «Петроград».