«Можно я погреюсь?». В Красноярске нашли потерявшуюся девочку

В Красноярске снова пропал ребенок — девятилетняя девочка ушла из дома и перестала выходить на связь. В отряд «ЛизаАлерт» информация поступила днем 14 ноября, волонтеры тут же организовали масштабные сборы — в регионе температура опустилась до -8 градусов, каждая минута для ребенка могла стать последней. Подробности рассказало издание aif.ru .

Белокурая девочка вышла из дома утром со школьным рюкзаком и сменкой, почле чего пропала — не вернулась домой и перестала выходить на связь. Ближе к вечеру родители забили тревогу.

На поиски, помимо полиции, отправились волонтеры. Запустились стандартные механизмы поиска детей.

Однако девочка нашлась сама — она замерзла и зашла в цветочный магазин погреться. Продавец Тарина рассказала изданию, как все произошло.

«Когда она зашла ко мне, она просто спросила: „Можно я погреюсь?“. Я ответила: „Да, конечно, заходи“. Она села, разделась. И только потом во время разговора я спросила у нее, почему она так поздно находится одна на улице. Девочка ответила, что на улице потемнело, и она не знает, как найти дорогу домой», — поделилась Тарина.

Она накормила девочку печеньем и занялась расспросами, параллельно сообщив полиции о найденном ребенке. Из слов девочки поняла, о каком доме речь и написала в домовой чат. Волонтеры выехали к магазину и сообщили матери ребенка.

Позже выяснилось, что девочка теряется не впервые, в апреле ее уже искал весь город. В марте волонтеры искали ее 12-летнего брата. Тарина предположила, что в семье какие-то проблемы, поэтому девочка не хотела идти домой.