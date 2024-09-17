«Мозгов нет». Милонов раскритиковал девушек, станцевавших возле храма в Москве

Милонов: станцевавшие у храма в Москве девушки тянулись к сиюминутной славе

Стремление танцевать у храмов — тяга к сиюминутной славе. Такое мнение в беседе с 360.ru выразил депутат Госдумы, замглавы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Telegram-канал Baza опубликовал ролик с девушками, танцующими у храма Николая Чудотворца «под звон колоколов». Кадрами заинтересовались правоохранители, которые разыскивают героинь видео.

Милонов заметил, что такое поведение — желание показать себя и добиться быстрой славы.

«Когда мозгов нет, а стремление себя каким-то образом показать есть. Умом, красотой или чем-то, извините, не вышли, вот соответственно экзальтированная выходка», — сказал депутат.

Как отметил Милонов, такие люди начинают себя вести одинаково, когда их задерживают. Они начинают плакать и говорить, что не подумали о последствиях.

«К сожалению, это так тяга к сиюминутной славе. Не надо над собой никаких усилий предпринимать, не надо что-то делать, работать, можно станцевать, и о тебе узнают», — подчеркнул Милонов.

По его мнению, у таких людей перед глазами есть негативный пример в виде блогеров, которые благодаря подобному поведению прославились на всю страну. Парламентарий добавил, что эти «модные тенденции» уже непопулярны и скоро совсем отойдут на второй план.

«Очень жаль, что девчонки… Они не оскорбили чувства верующих, здесь вопрос идет о законе — они сознательно нарушили закон. <…> Закон говорит „нельзя“, надо уважать закон», — резюмировал Милонов.