Мотоциклист Путинцев: выступления спортсменов и музыкантов пройдут на мотофестивале в Петербурге

Президент общественной организации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» Григорий Путинцев рассказал о фестивале «Мотостолица-2024», сообщила газета «Петербургский дневник».

По его словам, из-за внешнеполитической ситуации у организаторов возникли проблемы с финансированием. Однако мероприятие удалось сохранить благодаря поддержке со стороны властей города.

Жители и гости Северной столицы смогут увидеть выступления мотоспортсменов и музыкантов, отметил Путинцев. Кроме того, зрителям продемонстрируют ретротехнику и уникальные кастом-мотоциклы.

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