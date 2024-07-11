Мотоциклист Путинцев: выступления спортсменов и музыкантов пройдут на мотофестивале в Петербурге

По его словам, из-за внешнеполитической ситуации у организаторов возникли проблемы с финансированием. Однако мероприятие удалось сохранить благодаря поддержке со стороны властей города.

Жители и гости Северной столицы смогут увидеть выступления мотоспортсменов и музыкантов, отметил Путинцев. Кроме того, зрителям продемонстрируют ретротехнику и уникальные кастом-мотоциклы.