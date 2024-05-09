Мотопробег «Дороги памяти» провели активисты перед Днем Победы в ДНР | 360°

09 мая 2024, 17:41
Мотопробег «Дороги памяти» провели активисты перед Днем Победы в ДНР
Патриотические организации провели мотопробег перед Днем Победы в ДНР
Участники патриотических организаций Донбасса и других регионов России перед Днем Победы устроили автомобильный и мотопробег по маршруту Донецк — Саур-Могила. Мероприятие провели в рамках проекта «Дороги памяти».
В ходе своей поездки участники заезжали в Макеевку, Харцызск, Зугрэс, Шахтерск, Торез и в каждом населенном пункте возлагали цветы и оставляли частичку Вечного огня с Мамаева кургана на обелисках и памятниках павшим воинам Великой Отечественной войны.
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Основатели проекта «Дороги памяти» рассказали, что это уже шестой мотопробег с 2018 года.
В беседе с Первым информационным радиоканалом ДНР они отметили, что участники приехали со всей России, несмотря на то, что никакой рекламной кампании не проходило. По словам организаторов, многие узнавали о подготовке маршрута от знакомых.
День Победы 9 мая
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