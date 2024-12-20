Мотивационный тренер Валиуллова: желание нужно формулировать так, чтобы даже маленький ребенок мог понять, о чем оно

Мотивационный тренер Олеся Валиуллова поделилась советами о том, как правильно формулировать желания. В интервью для сайта kp.ru она подчеркнула важность конкретики в формулировке желаний.

По ее словам, желание должно быть сформулировано так, чтобы даже трёхлетний ребенок мог понять, о чем идет речь.

Кроме того, желания должны вызывать положительные эмоции.

Олеся Валиуллова также отметила, что мечты и желания — это не одно и то же. Мечты, по ее мнению, дают лишь ощущение будущего счастья, но не имеют четкой структуры. Именно поэтому они часто разбиваются о реальность, добавил RT.