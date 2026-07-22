Мост через Черноголовский пруд обновили в Ногинске

Специалисты ГБУ МО «Мосавтодор» заменили аварийное дорожное покрытие моста площадью более 500 квадратных метров через Черноголовский пруд на улице Советской Конституции в Ногинске. Об этом сообщила пресс-служба администрации Богородского городского округа.

Рабочие также обновили межбарьерные блоки. Сейчас продолжаются работы по замене пешеходного ограждения. Из-за изношенного покрытия пропускная способность моста снизилась, что приводило к заторам. Ремонт позволит повысить безопасность и увеличить интенсивность движения на этом участке.

«Счастлива и довольна. Каждый день проезжала тут на работу, стоять в пробках часами было очень тяжело. Теперь радости нет предела», — поделилась с 360.ru впечатлениями от обновленного моста местная жительница Елена.