Мост через Черноголовский пруд обновили в Ногинске
Специалисты ГБУ МО «Мосавтодор» заменили аварийное дорожное покрытие моста площадью более 500 квадратных метров через Черноголовский пруд на улице Советской Конституции в Ногинске. Об этом сообщила пресс-служба администрации Богородского городского округа.
Рабочие также обновили межбарьерные блоки. Сейчас продолжаются работы по замене пешеходного ограждения. Из-за изношенного покрытия пропускная способность моста снизилась, что приводило к заторам. Ремонт позволит повысить безопасность и увеличить интенсивность движения на этом участке.
«Счастлива и довольна. Каждый день проезжала тут на работу, стоять в пробках часами было очень тяжело. Теперь радости нет предела», — поделилась с 360.ru впечатлениями от обновленного моста местная жительница Елена.
Заместитель главы Богородского городского округа Юлия Трифонова отметила 360.ru, что асфальт на мосту заменили буквально за сутки.
«Мост находился в неудовлетворительном состоянии. Это было вызвано большой колейностью. Особенно это усиливалось в период весенне-зимний периоды. Надеемся, что ремонт позволит снизить аварийность, улучшить качество и скорость проезда», — подчеркнула она.
Трифонова напомнила, что несмотря на текущий ремонт, мост остается в программе капитального ремонта, который запланирован на 2027 год.