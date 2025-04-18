Мособлгаз зажег новый Вечный огонь в Пущине

Новый Вечный огонь в преддверии 80-летия Победы зажгли в Пущине. Пламя зажгли от частицы огня, взятой с мемориала на Поклонной горе и бережно доставленной в город.

Церемония стала частью мемориальной акции «Храним огонь Победы», проходящей с февраля по всей стране. Кадеты, юнармейцы, волонтеры и простые горожане возложили цветы. Одним из участников мероприятия стал ветеран войны — 99-летний Александр Иванович Вагин.

«Сам термин „Вечный огонь“ подразумевает в себе постоянное горение. Конечно, подведение газа к мемориалам гарантирует то, что Вечный огонь не будет никогда затухать», — заявил гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Компания отвечает за техобслуживание мемориалов и следит за тем, чтобы пламя не угасало. Для ее сотрудников это особая честь.

Завершится всероссийская эстафета в День Победы. На торжественной церемонии одновременно по всей стране зажгутся 80 новых огней.