Москвичи стали самыми активными пользователями онлайн-кинотеатров

Москва возглавила рейтинг регионов России по активности просмотра фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах. С начала 2026 года столичный трафик на популярные площадки увеличился почти в шесть раз, сообщили в «МегаФоне».

Пиковый объем передачи данных приходится на выходные дни, когда зрители тратят в онлайн-кинотеатрах на 11% больше трафика, чем в будни. При этом есть четкая динамика снижения активности в четверг и пятницу.

В перечень регионов — лидеров по интересу к таким сервисам также вошли Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Югра, Самарская область и Краснодарский край.

Руководитель бизнес-юнита развития экосистемных продуктов «МегаФона» Елена Козлова отметила, что технологии дают равный доступ к киноновинкам для зрителей из разных уголков страны.

«Чтобы сделать удобным поиск и просмотр такого контента, мы объединили популярные онлайн-кинотеатры в одну подписку, которая позволяет гибко управлять настройками и смотреть любимые киношедевры как на мобильных телефонах, так и на смарт-ТВ», — отметила она.

Согласно данным собственного сервиса оператора «МегаКино», в большинстве регионов России главными ценителями онлайн-кинотеатров стали мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Женщины оказались наиболее активными пользователями только в 12 регионах.