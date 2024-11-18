Москвичи пожаловались на тараканов и крыс из-за бездействия «Жилищника»

Дом на северо-востоке Москвы оккупировали крысы и тараканы из-за течи в подвале

Жильцы дома на улице Широкой в московском районе Северное Медведково пожаловались на крыс и тараканов, которые оккупировали подъезд. В комментарии 360.ru они заявили, что проблема возникла из-за протечки в подвале, которую УК «Жилищник» не может ликвидировать второй год.

«Ситуация патовая во всем доме. Трубы в подвале текут. Крысы, блохи. Хотели потравить платно своими силами — не дают, а тараканы все размножаются», — рассказал один из жильцов.

Он добавил, что владельцы квартир самостоятельно дважды вызывали службу дезинфекции. Управляющая компания тоже травила тараканов, но проблема не решилась, потому что насекомые продолжают лезть из затопленного подвала.

В распоряжении 360.ru оказалось видео из переживающего нашествие крыс и тараканов дома. На опубликованных кадрах видно, что насекомые ползут из входных дверей в подъезд. На некоторых этажах, по всей видимости, после очередной работы дезинфекторов лежат мертвые насекомые.

В конце октября прокуратура Владивостока начала проверку жителей дома на улице Тигровой, которые превратили свою квартиру в собачий приют. Местные жители пожаловались на запах и полную антисанитарию, которую устроили им соседи.