Москвичей призвали отказаться от поездок на личных авто 22 и 23 января

Владельцев личных автомобилей призвали по возможности не пользоваться своими машинами из-за непогоды 22 и 23 января. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

“В течение дня ожидаются локальные ограничения движения в центре города и в некоторых округах. Чтобы сэкономить время, для поездок по городу рекомендуем воспользоваться метро, МЦК и МЦД”, – заявили в ведомстве.

Там же отметили, что ездить на личном авто в эти дни будет удобнее всего вечером, после 20:00.

По данным метеорологов, 22 и 23 января в Москве сохранится гололедица. С учетом этого водителей призвали избегать резких маневров, соблюдать режим скорости и дистанцию на дорогах.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в разных регионах страны начнется похолодание. В Московской области и сопредельных регионах температура ночью будет от -20 до -27 градусов.