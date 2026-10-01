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    Москвичей призвали не забирать домой найденных на земле бельчат

    Жителей Москвы призвали не забирать домой бельчат, обнаруженных на земле. Об этом сообщил сайт «Москва.ру» со ссылкой на столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

    В ведомстве пояснили, что осенью детеныши из второго выводка начинают покидать гнезда и исследовать территорию. Взрослая белка обычно находится поблизости, но боится приближаться к детенышу в присутствии людей. Горожанам рекомендовали отойти и не мешать животному вернуться к матери.

    Городские белки дают потомство дважды в год: в конце весны — начале лета и в середине августа. Контакт с человеком провоцирует у них стресс. Помощь требуется лишь при опасности: если зверек травмирован или оказался на дороге. В таком случае его можно аккуратно перенести в безопасное место в плотных перчатках и вызвать специалистов.