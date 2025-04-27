Москвичей призвали не парковать машины вблизи деревьев в понедельник

В Москве ожидаются неблагоприятные погодные условия в ночь на понедельник, 28 апреля, и в течение дня. В связи с этим водителей автомобилей призвали не оставлять машины около деревьев. Об этом написал столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Синоптики прогнозируют в столице сильный ветер. В воскресенье и понедельник его скорость может достигать 15 метров в секунду.
«Просим водителей не оставлять автомобили и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения», — говорится в сообщении ведомства.
О сломанных знаках или светофорах жители могут сообщить по номеру 3210.
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