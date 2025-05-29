Москвичей приглашают на выставку собак из приютов, которая пройдет в парке «Новодевичьи пруды»

Фонд «Подарок судьбы» приглашает горожан на выставку-пристройство собак из приютов, которая состоится 1 июня 2025 года в московском парке «Новодевичьи пруды». Мероприятие направлено на привлечение внимания к проблемам бездомных животных и изменение негативного восприятия беспородных питомцев, написала «Газета.Ru».

В рамках акции гостям предложат познакомиться с более чем 80 собаками разного возраста, размера и характера, каждая из которых прошла ветеринарный осмотр, вакцинацию и готова переехать в новый дом. Желающие забрать питомца пройдут собеседование с представителями фонда и зоопсихологом, а также подпишут договор ответственного содержания животного.

Те, кто пока не готов обзавестись домашним любимцем, смогут прийти на выставку, пообщаться с животными и внести вклад в их благополучие, пожертвовав предметы первой необходимости в пункте сбора помощи животным.

Проект активно поддерживается известными артистами, спортсменами и блогерами, многие из которых находили своих питомцев именно на таких мероприятиях. Среди звездных участников выставки-приемники певица Валерия, актриса Елена Яковлева и телеведущий Николай Дроздов.

Мероприятие открыто для посещения с 12:00 до 18:00 часов, вход свободный. Организатором выступает фонд «Подарок судьбы», миссия которого — формирование культуры гуманного и ответственного отношения к животным.