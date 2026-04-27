Москвичей предупредили об афере со звонками якобы из поликлиник

Мошенники начали звонить москвичам, представляясь сотрудниками поликлиник и выманивая персональные данные с кодом из сообщения. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

«Злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник: они звонят с приглашением на диспансеризацию и просят назвать данные паспорта, СНИЛС и код из СМС якобы для подтверждения записи к врачу», — уточнили в ведомстве.

Москвичам напомнили, что сотрудники столичных поликлиник никогда не спрашивают персональные данные и коды из смс. Эту информацию запрашивают только мошенники, желающие получить доступ к личным аккаунтам на «Госуслугах».

Ранее в МВД России предупредили россиян, что аферисты задействовали схему с домовыми чатами. Кроме того, злоумышленники стали массово арендовать аккаунты у подростков в соцсетях и мессенджерах для проведения обзвонов. Детей младше 16 лет не привлекут к уголовной ответственности, поэтому ответить придется родителям — их оштрафуют.