Москвичей предупредили о значительном снижении температуры в начале недели

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил в беседе с RT , что на европейской территории России и в столичном регионе происходит изменение погодных условий в сторону похолодания.

По его словам, усиление ветра будет сопровождать понижение температуры.

«Ветер усилится 8 марта, но температура днем в Москве будет еще относительно теплой — около 0 градусов», — отметил он.

Синоптик предупредил о достаточно резком понижении температуры в понедельник, 9 марта. В этот день центр европейской территории окажется в тылу циклона, что приведет к снижению температуры. В Москве ночью ожидается -15...-10 градусов, а днем — порядка -7...-2 градусов.

Основной удар похолодания придется на восточные районы европейской территории. В Нижнем Новгороде, Казани и Ульяновске не исключены морозы до -25...-20 градусов в период 9—10 марта.