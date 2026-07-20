Москвичей предупредили о теплой погоде без осадков

Воздух 20 июля прогреется в Москве до +28 градусов. Об этом РИА «Новости» заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, осадки в понедельник не прогнозируются, благодаря действию антициклона в городе сохранится хорошая погода.

«Атмосферное давление будет в норме и чуть выше климатической нормы», — уточнила синоптик.

Позднякова рассказала, что минимальная температура в столице составит +14…+16 градусов, а в Подмосковье – около +13. Максимальные температурные значения в Москве дойдут до +26…+28, а в области — до +23…28 градусов. По словам специалиста, будет дуть не очень сильный южный ветер, до 3-8 метров в секунду.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что со вторника в регионе начнется период похолодания. Он объяснил, что к столице приближается западный атмосферный фронт, который запустит цепочку предстоящих погодных изменений.