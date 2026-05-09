Москвичам рассказали, как отличить сотрудников «Мосгаза» от мошенников

В Москве участились случаи, когда аферисты под видом газовщиков пытаются проникнуть в квартиры. Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина рассказала агентству «Прайм» , как отличить злоумышленников от настоящих сотрудников «Мосгаза».

Она призвала россиян не пускать в квартиру подозрительных личностей. «Мосгаз» заранее сообщает о проведении проверок, размещая в подъездах объявления, бросая листовки в почтовые ящики или обзванивая жильцов.

Кроме того, настоящие сотрудники всегда одеты в специальную форму темно-синего цвета. На спине размещены светоотражающие полоски, логотип и надпись «Мосгаз».

Еще один момент — настоящие газовщики обязаны предъявить удостоверение. Жильцам стоит внимательно проверить и фото, и реквизиты, включая печать компании. Если не хватает каких-то элементов, то на пороге стоит мошенник.

«Запомните: сотрудник „Мосгаза“ во время проверки что-то продавать не будет», — предупредила эксперт.

Она добавила, что аферисты обычно ходят вдвоем, торопят человека с подписанием бумаг, навязывают платные услуги. Если возникли сомнения, кто перед вами, то стоит позвонить в аварийную газовую службу по номеру 104. И, главное, не пускайте незнакомцев в квартиру.

Ранее в Мингосуправления Подмосковья предупредили, что аферисты начали звонить пенсионерам и представляться сотрудниками администрации, пытаясь получить их личные данные якобы для оформления наград к 9 Мая.