Москвичам рассказали, что снежный покров в столице начнет формироваться к концу ноября

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Москвой 24» сообщил, что в столице снежный покров начнет формироваться к концу ноября.

Синоптик отметил, что среднемесячная температура в последнем месяце осени превысит многолетние значения на 3 градуса, а количество осадков будет соответствовать норме.

«Метеорологическая осень продержится как минимум до середины ноября, после чего среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется ниже нуля, осадки станут выпадать преимущественно в твердой фазе», — подчеркнул эксперт.

Евгений Тишковец также предсказал, что декабрьская погода будет соответствовать календарю: температура близка к норме, а снегопады и сугробы ожидаются в обычном объеме.