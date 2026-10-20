Москвичам предложили выбрать формат историй о сотрудниках городского хозяйства

В Москве запустили проект «Профессии большого города», в рамках которого жители познакомятся со специалистами Комплекса городского хозяйства. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, пишет «Вечерняя Москва» .

В Комплексе городского хозяйства Москвы трудятся свыше 600 тыс. человек. Они обеспечивают работу городской инфраструктуры, участвуют в реконструкции школ и поликлиник, в строительстве новых объектов и выполняют другие важные для столицы задачи.

Участники проекта «Активный гражданин» сами решат, в каком формате хотят узнать историю каждого специалиста: видеоролик, статья, фоторепортаж, анимационный ролик или викторина. Всего запланировано пять голосований, первые два уже открыты. В каждом представят трех героев из организаций и предприятий Комплекса городского хозяйства Москвы.

Истории о профессионалах, которые каждый день делают город лучше, будут публиковать на сайте и в печатных изданиях.

Проект подготовлен Комплексом городского хозяйства Москвы и «Активным гражданином» совместно с медиахолдингом «Вечерняя Москва». Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, прошло свыше 7,9 тыс. голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.