Москвичам предложили «капсулы уединения» за 700 тысяч рублей

Продажи «капсул уединения» за 700 тысяч рублей открылись в Москве

Желающим отдохнуть от шума мегаполиса и окружающих людей москвичам предложили купить «капсулу уединения». Стоимость места для личного пространства производитель оценил в 700 тысяч рублей. Соответствующее объявление разместили на специализированном сайте .

Капсула представляет из себя сделанную в виде соты камеру из металла толщиной в пять миллиметров, но по желанию заказчика можно использовать двойную защиту с прослойкой из специальных материалов.

«Комната спокойствия для различных потребностей. Идеальна для того, чтобы спрятаться от разгневавшейся жены или назойливой тещи», — указали в объявлении.

Внутри капсулы создатели предусмотрели все для комфорта посетителя: складной столик и мягкие сиденья, отсек для хранения предметов, автономное освещение, два эвакуационных люка, если дверь заблокируется, систему вентиляции, защитные экраны и прочную дверь с механизмом запирания во все четыре стороны.

Предлагаемую капсулу, вероятно, можно использовать в качестве жилого помещения. С учетом того, что средний размер ипотечного кредита вырос до максимальных отметок с 2013 года, а ставки по жилищным займам стали неподъемными, металлическая камера станет достойной заменой жилья.