Москвичам пообещали потепление до +22 градусов в ближайшие выходные | 360°

Общество 15 мая 2024, 15:27 Москвичам пообещали потепление до +22 градусов в ближайшие выходные

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В ближайшие выходные в Москву и Московскую область придет потепление. Столбики термометров будут показывать до +22 градусов, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, погода возвращается к нормальным значениям для этого времени года.

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«В пятницу у нас будет небольшой дождь, но все это уже на фоне температуры, которая всего лишь на 1—1,5 градуса ниже нормы. <…> Завтра-послезавтра у нас температура порядка +14…+19 градусов», — добавил Шувалов.

Синоптик отметил, что москвичи наконец получат «некую компенсацию» за холодную половину мая.