Москвичам напомнили о наказании за запуск салютов

Москвичам пригрозили штрафами и тюрьмой за салюты в новогоднюю ночь

Использование всех видов пиротехники в помещениях, с балконов, около жилых домов, построек и на объектах общественного транспорта повлечет серьезную ответственность. Об этом горожанам и гостям российской столицы напомнила пресс-служба московского главка МВД.

В ведомстве пояснили, что нарушение правил по использованию пиротехнических изделий подпадает под административную статью «Нарушение требований пожарной безопасности», которая предусматривает максимальное наказание в 50 тысяч рублей или арест на 30 суток.

В случае наступления более тяжких последствий отвечать придется по нормам Уголовного кодекса.

В пресс-службе прокуратуры Москвы напомнили, что речь идет о статье 218 «Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий». Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Оба ведомства призвали москвичей и гостей столицы отказаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных пиротехнических изделий, а также сообщать о тех, кто нарушил действующие в Москве нормы.

На этой неделе стало известно, что взорвавшаяся петарда разорвала перепонку левого уха школьнице из Серпухова. Зажженную «бомбочку» в девочку бросил незнакомый подросток.