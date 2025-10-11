Москвич придумал креативный способ прогонять хулиганов со двора

Житель Москвы установил видеонаблюдение и рупор во дворе для отгона хулиганов

Житель московского жилого комплекса «Западный порт» придумал необычный способ сохранять порядок во дворе дома с помощью видеонаблюдения и громкоговорителя. Об этом он рассказал 360.ru.

По словам Максима, однажды жители дома отказались от услуг управляющей компании, вместо которой временно назначили другую, также не исполняющую свои обязательства.

Тогда он разместил во дворе камеру видеонаблюдения и громкоговоритель, а обстановку отслеживал по монитору прямо из квартиры, останавливая хулиганящих подростков замечаниями на весь двор.

«Ходить и отгонять неэффективно, в итоге нашел решение в установке громкоговорителя и камеры. Система стоит уже две-три недели, и в 90% случаев люди сразу прекращают буянить. Некоторые начинают махать в окна рукой. Был негатив с теми, кто гуляет с собаками во дворе, они плохо понимают», — рассказал Максим.

Мужчина признался, что мониторинг событий во дворе ведет не постоянно, а лишь в свободное время.