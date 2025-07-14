Москвич отсудил миллионы рублей за недоставленный автомобиль

Mk.ru: москвичу выплатят более 8 млн рублей за недоставленный автомобиль

Фото: РИА «Новости»

Московский автосалон выплатит больше восьми миллионов рублей клиенту за недоставку предоплаченного автомобиля. Об этом сообщил mk.ru.

Мужчина год назад обратился в автосалон с планом приобрести автомобиль, подписал договор о доставке машины марки Lixiang из Китая за 1,2 миллиона рублей, а также 3,8 миллиона рублей — по стоимости автомобиля.

Однако в оговоренный срок салон обязательства не выполнил. Покупатель расторг соглашение и потребовал вернуть ему деньги. Мужчине пообещали возместить полную сумму договора с неустойкой в 300 тысяч рублей, но клиент денег так и не получил.

Гагаринский районный суд встал на сторону покупателя и взыщет с автосалона 8 319 607 рублей.

Автоэксперт Дмитрий Попов объяснял, что россияне станут массово покупать автомобили китайских брендов только при условии их низкой цены. Стоимость не должна превышать 1,5 миллиона рублей.

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