Москвич отсудил миллионы рублей за недоставленный автомобиль

Московский автосалон выплатит больше восьми миллионов рублей клиенту за недоставку предоплаченного автомобиля. Об этом сообщил mk.ru .

Мужчина год назад обратился в автосалон с планом приобрести автомобиль, подписал договор о доставке машины марки Lixiang из Китая за 1,2 миллиона рублей, а также 3,8 миллиона рублей — по стоимости автомобиля.

Однако в оговоренный срок салон обязательства не выполнил. Покупатель расторг соглашение и потребовал вернуть ему деньги. Мужчине пообещали возместить полную сумму договора с неустойкой в 300 тысяч рублей, но клиент денег так и не получил.

Гагаринский районный суд встал на сторону покупателя и взыщет с автосалона 8 319 607 рублей.

Автоэксперт Дмитрий Попов объяснял, что россияне станут массово покупать автомобили китайских брендов только при условии их низкой цены. Стоимость не должна превышать 1,5 миллиона рублей.