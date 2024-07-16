16 июля 2024 16:39 «Москва.ру»: в столичном зоопарке появилась мемориальная табличка в честь экс-руководителя Спицина
Торжественное событие, посвященное памяти бывшего руководителя столичного зоопарка Владимира Спицина, состоялось в саду Дома Клюева. Об этом сообщила «
Москва.ру».
На территории учреждения установили мемориальную табличку в честь деятеля. Именно под его началом в парке произошли значительные преобразования, а сама площадка получила международное признание. Спицин также являлся источником вдохновения для многих новаторских проектов.
Сегодня 16:53 Дом культуры «Стромынь» в Богородском округе откроют после ремонта осенью
Сегодня 16:52 «Попыток было много». Матвиенко рассказала, как ее хотели развести мошенники
Сегодня 16:50 Администрация Химок провела более 30 выездных встреч с жителями в этом году
Сегодня 16:50 Шестерых туристов нашли мертвыми в номере отеля в Таиланде
Сегодня 16:45 Мэр Саранска Асабин уволился по собственному желанию
Сегодня 16:44 Митрополит Иларион отреагировал на обвинения в домогательстве
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте