«Москва.ру»: в столичном зоопарке появилась мемориальная табличка в честь экс-руководителя Спицина

Торжественное событие, посвященное памяти бывшего руководителя столичного зоопарка Владимира Спицина, состоялось в саду Дома Клюева. Об этом сообщила «Москва.ру».

На территории учреждения установили мемориальную табличку в честь деятеля. Именно под его началом в парке произошли значительные преобразования, а сама площадка получила международное признание. Спицин также являлся источником вдохновения для многих новаторских проектов.

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