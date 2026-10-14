Москва заняла пятое место среди 85 российских регионов по доступности говядины: на среднюю зарплату в столице можно теоретически купить 212,2 кг мяса. Санкт-Петербург расположился на десятой строчке с показателем 161,8 кг, что примерно на 31% меньше московского результата, пишет Life.ru .

Интересное сравнение получилось с Калмыкией: там говядина стоит почти вдвое дешевле московской (530,48 руб./кг), но при средней зарплате 59 209 рублей местный «мясной индекс» составил всего 111,6 кг. Это показывает, почему одного сравнения цен недостаточно для оценки покупательной способности — доступность продукта зависит не только от стоимости, но и от уровня доходов.