Москва заключит два контракта в сфере благоустройства и строительства дорог

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Москва проведет два конкурса на право заключения офсетных контрактов в сфере поставки посадочных комплектов тюльпанов и стабилизирующей добавки для щебеночно — мастичных асфальтобетонов. Информацию об этом журналистам сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Офсетные контракты сегодня являются одним из важных механизмов поддержки промышленности. В начале 2024 года Москва заключила первое в России межрегиональное соглашение такого вида с Карелией. По нему на территории региона создадут производство щебня.

«Сейчас объявлен конкурс на межсубъектные офсеты с Оренбургской и Владимирской областями», — рассказал Ликсутов.

По условиям контракта победитель конкурса будет обязан в течение двух лет либо создать, либо модернизировать производство на территории Владимирской области. Регионы, согласно договору, должны будут гарантировать закупку 7,9 тысячи тонн продукции ежегодно.

Договор о поставке посадочных комплексов тюльпанов предполагает создание или модернизацию производства в Оренбургской области. Суммарно за весь срок инвестор отгрузит около 104,8 миллиона луковиц, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Реализация офсетного контракта позволит решить проблему импортозамещения в данной сфере: сейчас луковицы тюльпанов находятся под запретом на ввоз в РФ», — добавил он.

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