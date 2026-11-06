Москва выделила почти 60 млрд рублей на развитие Крыма

Москва с 2020 года направила почти 60 миллиардов рублей на развитие Крыма, сообщила «Крымская газета» .

Средства пошли на благоустройство сотен парков и дворов, обновление общественного транспорта и коммунальной техники, а также на модернизацию учреждений здравоохранения и образования.

Севастополь в 2026 году получил от столицы почти 4,5 миллиарда рублей. Из них 2,655 миллиарда рублей выделили на сферу образования, а 584,1 миллиона — на медицину. Программу сотрудничества продлили до 2028 года.

Помощь оказывается в том числе в рамках межрегионального партнерства. С 2014 года крымские города наладили побратимские связи с десятками регионов России — от Санкт-Петербурга и Смоленска до Якутска и Владивостока.