Москва встречает Зорро на сцене «Театриума на Серпуховке»

Герой, который не считает себя героем. А что, если подвиг — лишь иллюзия? Новый мюзикл «Зорро», премьера которого состоится 6 марта в «Театриуме на Серпуховке», исследует природу геройства.

Это третий проект «Современного театра мюзикла» после «Дракулы» и «Парфюмера». Режиссер Олег Ильин переосмысливает известную историю о герое в маске.

Мексиканская страсть, звон шпаг, хоровые номера и Артур Богданов («Голос») в роли Зорро. По словам Ильина, спектакль не о подвигах, а о человеке за маской: «Героический поступок может привести к неожиданным последствиям».

Любовь и ярость, юмор и драма, кастаньеты и танцы — и главный вопрос: что делает человека героем?

Возрастное ограничение: 16+