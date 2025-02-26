Москва встречает Зорро на сцене «Театриума на Серпуховке»

Герой, который не считает себя героем. А что, если подвиг — лишь иллюзия? Новый мюзикл «Зорро», премьера которого состоится 6 марта в «Театриуме на Серпуховке», исследует природу геройства.
Это третий проект «Современного театра мюзикла» после «Дракулы» и «Парфюмера». Режиссер Олег Ильин переосмысливает известную историю о герое в маске.
Тексты песен написал Алексей Кортнев («Несчастный случай»), а музыку создал композитор Сергей Чекрыжов («Норд-Ост», «Граф Орлов»).
Мексиканская страсть, звон шпаг, хоровые номера и Артур Богданов («Голос») в роли Зорро. По словам Ильина, спектакль не о подвигах, а о человеке за маской: «Героический поступок может привести к неожиданным последствиям».
Любовь и ярость, юмор и драма, кастаньеты и танцы — и главный вопрос: что делает человека героем?
Возрастное ограничение: 16+
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