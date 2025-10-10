Москва возглавила рейтинг скорости движения общественного транспорта в России

Москва стала лидером по скорости движения общественного транспорта среди крупных городов России. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на исследование геосервиса 2ГИС и журнала «Мобилити».

Аналитики выяснили, что в большинстве крупных российских городов общественный транспорт движется со скоростью 20–26 километров в час. В Москве этот показатель достигает 33 километров в час. Технический директор проекта «Мобилитика» Илья Абросимов отметил, что такой результат достигнут благодаря выделенным полосам и обособленным трамвайным путям.

Технический директор проекта «Мобилитика» Илья Абросимов: «Но дело не только в выделенных полосах. Важную роль играют отдельные фазы светофоров, те же „вафельницы“ — специальные разметки c желтой сеткой, которые позволяют автобусам перестраиваться или поворачивать без лишних задержек».

В других крупных городах, таких как Волгоград, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Пермь и Самара, средняя скорость составила от 25 до 26 километров в час. Ниже этот показатель оказался в Новосибирске, Воронеже, Омске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и Екатеринбурге.