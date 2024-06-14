Москва увеличила объем производства компьютерного оборудования

За первые месяцы этого года столичные предприятия нарастили объем производства компьютеров, электронных и оптических изделий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Выпуском компьютеров и электроники в Москве сегодня занимаются около 370 компаний, на которых работают свыше 30 тысяч человек. После сокращения импорта критически важных товаров и создания отечественных аналогов, ситуация в этой сфере изменилась в лучшую сторону, отметил он.

«За январь–апрель 2024 года эти предприятия увеличили объемы производства более чем в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил Ликсутов.

За этот период Москва увеличила выпуск диодов и транзисторов почти в два раза, полупроводниковых приборов — в 2,3 раза. Создание и развитие таких высокотехнологичных предприятий обеспечивает стабильный рост валовой добавленной стоимости, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

«По итогам 2023 года в Москве средняя выручка высокотехнологичного предприятия на человека составила восемь миллионов рублей, что в 2,7 раза выше, чем в других отраслях», — подчеркнул он.

Московские производители высокотехнологичных отраслей ведут активные разработки, патентуют свои изделия и демонстрируют рост производства. Москва помогает промышленникам огромным количеством мер поддержки и комфортным налоговым режимом.