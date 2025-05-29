Москва приобрела электробусы на деньги от продажи зеленых облигаций

Москва разместила зеленые облигации общим объемом два миллиарда рублей. Номинал одной бумаги составил одну тысячу рублей, срок обращения — два года. Об этом сообщил сайт «Москва.ру» со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя департамента финансов Елену Зяббарову.

По ее данным, все облигации нашли своих владельцев за пять недель. Более 3,5 тысяч человек из 73 регионов России стали их держателями. Больше всего бумаг купили жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Инвесторы не могли продать облигации на бирже или другим физическим лицам, но могли вернуть их городу по номинальной стоимости и получить купонный доход за время владения. Проект можно считать успешным: неквалифицированные инвесторы получили опыт и увидели результаты своих вложений. Полученные от размещения зеленых облигаций средства вложили в покупку 51 электробуса.