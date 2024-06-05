Москва и ведущие российские банки начнут развивать государственно-частное партнерство

Овчинский: Москва заключила соглашения с банками о развитии инвестпроектов

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Москва заключила два соглашения о сотрудничестве с ведущими российскими банками в сфере инвестиционных проектов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Стороны подписали соглашения на полях Петербургского международного экономического форума. Цель такого сотрудничества заключается в том, чтобы улучшить инвестиционный климат и создать условия для привлечения дополнительных инвестиций, отметил он.

Практику государственно-частного партнерства российская столица реализовывает уже на протяжении 10 лет, добавил Овчинский.

«Благодаря соглашениям инвесторы смогут на особых условиях получать от банков займы на цели проектирования, строительства и реконструкции инфраструктурных объектов в рамках проектов ГЧП», — пояснил Овчинский.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Во время сотрудничества стороны разработают способы улучшения инвестиционного климата и программы для инвесторов. Одним из лидеров в финансировании проектов является Газпромбанк. Финансовая организация следит за тем, чтобы созданные объекты соответствовали мировым стандартам, а также за актуальностью проектов.

«Уверен, наше сотрудничество способствует продолжению формирования комфортной и доступной инфраструктурной среды в столице», — отметил первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов.

За этот год Москва заключила семь концессий и одно ГЧП-соглашение. Общий объем инвестиций по ним достигнет 124,5 миллиарда рублей.

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