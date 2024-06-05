Москва и ведущие российские банки начнут развивать государственно-частное партнерство

Овчинский: Москва заключила соглашения с банками о развитии инвестпроектов

Москва заключила два соглашения о сотрудничестве с ведущими российскими банками в сфере инвестиционных проектов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Стороны подписали соглашения на полях Петербургского международного экономического форума. Цель такого сотрудничества заключается в том, чтобы улучшить инвестиционный климат и создать условия для привлечения дополнительных инвестиций, отметил он.

Практику государственно-частного партнерства российская столица реализовывает уже на протяжении 10 лет, добавил Овчинский.

«Благодаря соглашениям инвесторы смогут на особых условиях получать от банков займы на цели проектирования, строительства и реконструкции инфраструктурных объектов в рамках проектов ГЧП», — пояснил Овчинский.