Москва, Грозный, Сочи и Петербург стали лидерами рейтинга российских городов с самым высоким качеством жизни

По итогам первого квартала 2026 года Финансовый университет при правительстве РФ определил города с самым высоким качеством жизни в России. Согласно исследованию, которое есть в распоряжении РИА «Новости» , в лидирующую пятерку вошли Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ.

Также в топ попали Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга и Вологда. При этом жители Оренбурга, Хабаровска и Мурманска наиболее высоко оценивают доступность жилья. Лучшая экология, по данным исследования, в Грозном, Владикавказе и Новороссийске. А к городам с наиболее высокой самооценкой материального благополучия относятся Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Среди городов, где требуются усилия по повышению качества жизни, названы Архангельск, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Иркутск, Йошкар-Ола, Кемерово, Киров, Красноярск, Нижневартовск, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Стерлитамак, Улан-Удэ, Челябинск, Чита и Якутск.