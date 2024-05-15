«Москва 24»: водителям, которые заметили утиные семьи на дороге, следует быть максимально осторожными | 360°

Общество 15 мая 2024, 15:02 «Москва 24»: водителям, которые заметили утиные семьи на дороге, следует быть максимально осторожными

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Начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин в разговоре с изданием «Москва 24» прокомментировал прогулку семейства огарей на Садовом кольце.

По словам эксперта, беспокоиться о птенцах, которые появляются в самых неожиданных местах столицы, не нужно. Во второй половине мая утята отправляются к водоемам с мест гнездования, чтобы учиться плавать.

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«Это видовая норма, и беспокоиться о птенцах не нужно. Однако водителям стоит быть особенно внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и пропускать утиные семьи», — сказал Кунафин.

Горожане все чаще могут видеть огарей на чердаках многоэтажек. Этим птицам характерно выбирать самые необычные места для гнездования, добавил эксперт.