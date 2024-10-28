«Москва 24»: турэксперты отметили возросший интерес к «болотингу» среди россиян

Туристические эксперты заметили среди российских путешественников возросший интерес к новому виду отдыха — так называемому болотингу. Об этом написала «Москва 24» .

По словам туриста со стажем Владислава, «болотинг» нельзя назвать спортивным туризмом, это такой городской выход, когда житель мегаполиса или просто крупного города выбирается погулять на природу и побродить по болотам. Главное желание путешественника заключается в уединении с природой.

«Есть возможность подышать свежим воздухом, посмотреть на какой-то другой вид, сделать какой-то релакс для себя психологический, ментальный», — сказал собеседник.

Руководитель туристического клуба Екатерина призвала россиян быть максимально осторожными, поскольку такой вид отдыха может быть опасен для неподготовленных туристов.