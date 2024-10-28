«Москва 24»: турэксперты отметили возросший интерес к «болотингу» среди россиян
Туристические эксперты заметили среди российских путешественников возросший интерес к новому виду отдыха — так называемому болотингу. Об этом написала «Москва 24».
По словам туриста со стажем Владислава, «болотинг» нельзя назвать спортивным туризмом, это такой городской выход, когда житель мегаполиса или просто крупного города выбирается погулять на природу и побродить по болотам. Главное желание путешественника заключается в уединении с природой.
«Есть возможность подышать свежим воздухом, посмотреть на какой-то другой вид, сделать какой-то релакс для себя психологический, ментальный», — сказал собеседник.
Руководитель туристического клуба Екатерина призвала россиян быть максимально осторожными, поскольку такой вид отдыха может быть опасен для неподготовленных туристов.