«Москва 24»: при сборе грибов следует ориентироваться на запах и окрас, чтобы не положить в корзину несъедобные

Президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков в беседе с изданием «Москва 24» рассказал, что практически все съедобные грибы имеют несъедобных двойников.

Эксперт призвал ориентироваться на запах и окрас. Все несъедобные грибы, по его словам, имеют резкий или специфический аромат. Съедобные лисички растут группами и имеют толстую ножку и волнистую шляпку.

«А вот самое главное отличие настоящего белого гриба от ложного — это вкус. Нельзя сказать, что ложные белые грибы полностью ядовитые: просто они горькие из-за определенного вещества в составе», — пояснил Рудаков.

В заключение эксперт добавил, что наличие живности в грибах — признак хорошего продукта. Не стоит отказываться от червивых или поеденных грибов, однако это правило не распространяется на лисички.