«Москва 24»: погоду в Москве первые 22 дня зимы определяли атлантические циклоны

Первые 22 дня зимы в Москве были теплыми из-за атлантических циклонов, которые приносили теплый и влажный воздух. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в интервью для «Москвы 24» .

Синоптик пояснила, что в Москву постоянно поступали потоки теплого и влажного атлантического воздуха, что объясняет превышение средней температуры в декабре на один градус по сравнению с климатической нормой.

Сейчас погоду в европейской части России формирует теплый воздух из Атлантики. Тем не менее, по мере охлаждения вод океана ситуация может измениться, и в январе морозы вернутся. Пока преждевременно делать выводы о характере зимней погоды в целом.