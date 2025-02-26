«Москва 24»: парфюм — не самый удачный подарок на 8 Марта для коллег

Коммуникационный эксперт, специалист по этикету Ольга Свежакова в беседе с «Москвой 24» поделилась рекомендациями относительно неподходящих подарков для коллег на Международный женский день. К числу нежелательных сюрпризов она отнесла средства личной гигиены, диффузоры для ароматерапии, парфюмерию.

Свежакова подчеркнула, что комплекты, включающие гели для душа, дезодоранты и кремы, являются неудачной идеей. У каждого человека уникальные особенности кожи, личные вкусы касательно брендов и предпочтений в ароматах. Универсальные решения могут восприниматься как намек на возможные проблемы с личной гигиеной, что способно вызвать негативные эмоции.

Ароматические диффузоры также могут оказаться неприятным сюрпризом, особенно если учесть возможность аллергической реакции или неприязнь к конкретным запахам. То же самое относится и к выбору парфюма.

Кроме того, эксперт предостерегает от идеи преподнести пожилым коллегам такие предметы, как тонометр. Несмотря на практичность подарка, он ассоциируется с возрастом и проблемами здоровья, что может нанести эмоциональный дискомфорт.

Цветочные горшки, требующие особого ухода, также попадают в список сомнительных вариантов. Одни женщины могут радоваться новым растениям, тогда как другим будет непросто обеспечить должную заботу. Чтобы избежать возможных неудобств, стоит предварительно уточнить предпочтения получателя.

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