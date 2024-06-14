«Москва 24»: иностранные компании регистрируют товарные знаки, так как в будущем хотят вернуться в Россию

Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха в беседе с «Москвой 24» прокомментировал сообщение о том, что компания The Coca-Cola Company подала заявку на регистрацию в России нескольких товарных знаков. Заявки также поступили от Starbucks Corporation.

Эксперт объяснил это решение тем, что иностранные компании в будущем планируют вернуться на российский рынок или хотят сохранить свои права на название.

«Они не хотят, чтобы произошло так, что в одной стране, допустим, название Coca-Cola может принадлежать традиционному правообладателю, а в другой — какой-то местной фирме», — добавил он.

При этом Илюха считает, что зарубежным производителям будет тяжело вернуться на российский рынок.